Crisi governo, Patuanelli al Senato: "M5S non ha paura del voto".VIDEO

"L'interesse del Paese è il faro che ha mosso la nostra azione politica. Sarà così anche stavolta. Molte volte ci avete dato per morti. Non abbiamo paura di rivolgerci al Paese con le elezioni. Noi siamo il M5s e non abbiamo paura di niente". Sono queste le frasi chiave dell'intervento del capogruppo al Senato del M5S, Stefano Patuanelli dopo il discorso con cui Conte in aula ha annunciato le proprie dimissioni da premier (LIVEBLOG - IL DISCORSO DI CONTE - DI SALVINI - DI RENZI).

"Salvini non ha spiegato perchè ha voluto la crisi"

"Salvini ha parlato per 25 minuti - ha aggiunto Patuanelli - ma non ha detto l'unica cosa che aspettavamo: perché ha voluto la crisi. Volevamo sentirlo dalle parole di Salvini", attacca l'esponente pentastellato (VIDEO). "È successo che il 26 maggio ci sono state le Europee e qualcuno ha iniziato a sbattere i pugni - ha poi aggiunto - È' stato questo continuo alzare il livello della tensione e portare a quanto succede oggi" (LE FOTO DELLA GIORNATA - FUORI DALL'AULA SIT-IN CONTRAPPOSTI LEGA-M5S).

"La Lega ha ritirato la mozione di sfiducia a Conte ma ora è tardi"

Patuanelli ha poi definito la Lega "quelli del boh: non capisco il senso di una mozione di sfiducia per poi ritirarla”. Il Carroccio infatti, dopo il discorso di Conte e le repliche in Aula, ha annunciato di aver ritirato la mozione di sfiducia presentata negli scorsi giorni nei confronti del premier. "Direi che ora è tardi", ha poi concluso Patuanelli.