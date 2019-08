Matteo Salvini per la replica al premier Conte lascia i banchi del governo e raggiunge quelli della Lega: "Rifarei tutto quello che ho fatto, con la grande forza di essere un uomo libero. Non ho paura del giudizio degli italiani, chi ha paura del giudizio degli italiani non è un uomo libero" (LA DISCUSSIONE IN SENATO: DIRETTA - LE FOTO).

Poi l’attacco a Conte: "Pericoloso, autoritario? Bastava il Saviano di turno per questa sequela di insulti, non il premier. Salvini si rivolge poi agli ex alleati 5stelle : "… Se volete completare le riforme noi ci siamo. Se volete governare con Renzi auguri...". E ha aggiunto: "I casi sono due: o c'è già un accordo di potere, lecito ma irrispettoso della volontà degli italiani, per andare avanti cambiando la giacca, togliendo quella della Lega e mettendo quella del Pd; se non è così e c'è voglia di costruire e di terminare un percorso virtuoso, la via maestra è quella delle elezioni.