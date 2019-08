“Un’ultima osservazione: lo ammetto, non te l’ho mai riferita anche perché non riguarda specificamente i nostri compiti di governo. Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare durante i comizi di accostare i simboli religiosi agli slogan politici”. Così Giuseppe Conte a “Matteo”, il ministro dell'interno Salvini, prima di riecevere un grosso applauso di sostegno da parte dei suoi. Uno dei numerosi passaggi critici del premier al leader della Lega (LA DIRETTA DAL SENATO- Il discorso di Conte al Senato).

"Non coscienza ma inscoscienza religiosa"

“Matteo, questi comportamenti nella mia valutazione non hanno nulla a che vedere con il principio di libertà di coscienza religiosa piuttosto di incoscienza religiosa, che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e nello stesso tempo di oscurare principio di laicità, tratto fondamentale dello stato moderno". Ha poi continuato Conte.

La replica di Salvini: "Invocherò vergine Maria finché campo"

Poco dopo aver preso la parola per il suo intervento, Salvini ha risposto a Conte sottolineando: "Gli italiani non votano in base a un rosario, ma con la testa e con il cuore. La protezione del cuore immacolato di Maria per l'Italia la chiedo finchécampo, non me ne vergogno, anzi sono l'ultimo e umile testimone".