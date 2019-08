È un altro giorno caldo per la politica italiana e la crisi di governo in corso (GLI AGGIORNAMENTI). Diversi gli appuntamenti in programma oggi: Salvini vede Berlusconi per provare a capire se ci sono i margini per ricostruire un'alleanza nazionale di centrodestra, Renzi tiene una conferenza stampa per spiegare la sua posizione e i senatori si riuniscono a Palazzo Madama per votare il calendario della crisi. Ieri, la conferenza dei capigruppo del Senato si è conclusa con una spaccatura sulla data clou per la mozione di sfiducia a Conte targata Lega: per M5s, Pd, Misto e Autonomie le comunicazioni del premier in Aula dovranno tenersi il 20 agosto. Per FI e FdI, invece, si dovrebbero svolgere mercoledì 14. Visto l’impasse, deciderà oggi – a maggioranza – il Senato.

Gli appuntamenti di oggi

Salvini incontra Berlusconi

In giornata – non è chiara l’ora dell’appuntamento – il vicepremier e leader leghista Matteo Salvini incontra invece Silvio Berlusconi, si presume a Palazzo Grazioli. Lo scopo dell’incontro è quello di ricucire i rapporti tra il Carroccio e Forza Italia, in vista delle possibili prossime elezioni.

La conferenza di Renzi

Nel pomeriggio è invece il turno di Matteo Renzi che, alle 16.30, tiene una conferenza stampa per illustrare la sua posizione sul governo istituzionale. Nei giorni scorsi l’ex segretario dem ha spiegato di essere contrario a un ritorno immediato alle urne e favorevole alla creazione di un governo temporaneo che vari la prossima finanziaria e traghetti il Paese alle prossime elezioni.

Alle 18 il Senato si riunisce

Poco dopo, alle 18, i senatori dei vari partiti torneranno in Aula, per votare la definitiva calendarizzazione della mozione di sfiducia presentata dalla Lega nei confronti di Conte. Non essendoci stata ieri l'unanimità – durante la conferenza dei capigruppo – la presidente Casellati ha infatti passato la palla all'Assemblea, che oggi deciderà il calendario a maggioranza.

Conferenza capigruppo alla Camera

Infine, l’ultimo appuntamento della giornata politica è alle 19, con la conferenza dei capigruppo alla Camera. Inizialmente prevista alle 12, la riunione è stata spostata in serata per attendere la decisione di Palazzo Madama sul calendario.