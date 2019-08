Di Maio: quella di Salvini una mossa di disperazione

Di Maio ha definito "una mossa della disperazione" il tentativo di Matteo Salvini di offrire al Movimento l'appoggio sul taglio dei parlamentari per ottenere in cambio una data certa del voto anticipato. In un'intervista al Fatto Quotidiano, Di Maio parla all'ex alleato: "Quando si va al voto lo decide il presidente della Repubblica, non certo lui". Per poi aggiungere: "In base ai regolamentari parlamentari, se vuole votare il taglio degli eletti dovrà prima ritirare la mozione di sfiducia a Conte. Altrimenti la votazione sul taglio slitterà a dopo quella sul premier. Ma è chiaro che, se dovesse ritirare la richiesta di sfiducia per il presidente del Consiglio, dovrebbe smentire la sua linea. Si è messo da solo in un labirinto".