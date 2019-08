L'Open Arms, la nave con a bordo 147 migranti, può entrare in acque italiane. Lo ha stabilito il Tar del Lazio , che ha disposto la sospensione del divieto di ingresso firmato dai ministri Matteo Salvini, Elisabetta Trenta e Danilo Toninelli sulla scorta del decreto sicurezza bis. Lo ha fatto sapere la stessa Ong, ora alla ricerca di un posto sicuro. Intanto si avvicina alle coste italiane anche un'altra nave, la Ocean Viking.

Opem Arms: "Ora dritti verso il porto sicuro più vicino"

La decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio potrebbe sbloccare la situazione per centinaia di migranti che al momento si trovano nelle acque del Mediterraneo da quasi due settimane. "Alla luce della documentazione prodotta e della prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza ha detto il Tar - si giustifica la concessione della richiesta per consentire l'ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane e quindi di prestare l'immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli". Sulla scorta della sospensione del divieto la Open Arms ha fatto sapere: "Ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti".

Conte: "Sbarchino i minori", Salvini: "Non sarò complice dei trafficanti"

Stamattina il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al ministro Matteo Salvini, e per conoscenza ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta, chiedendo di "mettere in sicurezza i minori" presenti sulla nave Open Arms. "C'è un disegno per tornare indietro ed aprire i porti italiani - ha detto invece Salvini - per trasformare il nostro paese nel campo profughi d'Europa. Ma io non torno indietro. Ditemi se non è un paese strano quello dove una nave spagnola in acque maltesi si rivolge ad un avvocato di un tribunale amministrativo per chiedere di sbarcare in Italia. Nelle prossime ore firmerò il mio no perché complice dei trafficanti non voglio essere"

Sono in totale 503 i migranti a bordo delle due navi delle Ong

Sono in totale 503 le persone che si trovano nel mar Mediterraneo a bordo delle imbarcazioni delle due Ong Open Arms e Ocean Vìking. Le condizioni meteo peggiorano di giorno in giorno e la situazione più allarmante è proprio sulla Open Arms, dove già quattro persone bisognose di cure mediche, tra cui un bambino, sono state fatte scendere. Intanto il fondatore della Ong Oscar Camps, in una intervista radiofonica ha spiegato che i 19 membri dell’equipaggio contengono a fatica i contrasti che nascono "sul cibo, su posti all'ombra o al sole, per la fila verso i bagni".

Il tribunale di Palermo: "Elusi i diritti dei minori"

Ieri il tribunale di Palermo ha ribadito che i diritti dei numerosi minori a bordo vengono sistematicamente elusi equiparando il mancato lasciapassare allo sbarco ad un "respingimento" di fatto. E contestualmente è stata inviata una richiesta di chiarimenti ai ministri competenti, ma per adesso ancora niente sembra muoversi.

Nella Ocean Viking ci sono 92 minori

La Ocean Viking ieri pomeriggio ha lasciato le acque Sar libiche e ora punta verso Italia e Malta. Alcune fonti del Viminale hanno fatto sapere che la nave aveva chiesto un "porto sicuro" a Tripoli e che la richiesta era stata accolta, ma i responsabili di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere avrebbero subito ammonito che riportare i migranti in Libia rappresenterebbe "una violazione del diritto internazionale". A bordo di questa imbarcazione ci sono 356 persone, 92 delle quali minori non accompagnati.