“Andremo in esercizio provvisorio: un rischio assurdo”. Questa la previsione che il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio fa durante una diretta Facebook. Il leader pentastellato attacca l’alleato in merito alla crisi scatenata: "Salvini ha deciso di mettere a rischio il Paese: un governo che nasce dopo il voto a ottobre non avrà il tempo di fare le cose. Se tutto va bene un nuovo governo ci sarà a dicembre e non avrà il tempo per fare tante cose come il taglio dell'Iva o di confermare il reddito e la pensione di cittadinanza”. (COS'È L'ESERCIZIO PROVVISORIO - OGGI LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO - LE FOTO).

L’ipotesi 5S-Pd

In merito alle ipotesi di una possibile alleanza 5S-Pd, Di Maio sottolinea: "Nessuno vuole sedersi al tavolo con Renzi. Sento parlare di aperture o di chiusure ma il M5s vuole solo una cosa: che si apra al taglio dei parlamentari. Ci aspettiamo che la Camera possa votare la legge"."Sento parlare di nuovi gruppi che potrebbero nascere in Parlamento: ma i gruppi nascono alle elezioni, prima di costituirsi devono stare nelle schede elettorali", aggiunge Di Maio, secondo cui “bisogna andare al voto” ma “non vorrei che si fraintendesse: decide il Presidente della Repubblica come e quando”. (LE DATE UTILI - GLI SCENARI DI VOTO)

Di Maio: “Salvini faccia dimettere i suoi ministri”

La Lega, dice poi Di Maio, si è presa "la responsabilità di far cadere un governo che aveva più del 51% di gradimento del Paese. Lo hanno buttato giù e ora siamo nell'assurda situazione in cui la Lega presenta una mozione di sfiducia ad un governo che ha dentro i suoi ministri. Per questo credo sia giusto che si dimettano i ministri della Lega". Infine, secondo Di Maio, "gli italiani faranno pagare alla Lega la pugnalata alle spalle che gli ha sferrato aprendo una crisi in pieno agosto. Aprire la crisi in piena estate trascinando l'Italia alle elezioni in autunno non accadeva da 100 anni". E ricorda: "Stavamo arrivando alla riforma della prescrizione, a quella della giustizia e al taglio di 345 parlamentari. Per quest'ultima mancano solo due ore di lavoro ma la Lega ha deciso di staccare la spina proprio adesso e staccando la spina ha deciso di mettere a rischio famiglie e imprese". (I DIFFICILI RAPPORTI TRA I VICEPREMIER - L'IRONIA SUI SOCIAL - TUTTI I GOVERNI BALNEARI)