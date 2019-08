"Mi sento dignitosamente riabilitato come politico e come uomo, ma ormai sono stato defenestrato dal partito". Umberto Bossi commenta così, secondo quanto riferisce il suo legale Domenico Sammarco, la sentenza della Cassazione, che ha annullato senza rinvio - per prescrizione - la condanna in secondo grado nel procedimento per truffa sui rimborsi alla Lega (LE TAPPE DELLA VICENDA). "Non ho avuto conseguenze sul piano penale ma quei soldi li ho presi e lasciati nella cassa del partito - spiega il fondatore del Carroccio -. L'unico rammarico è che per questa vicenda, cavalcata da altri, sono stato defenestrato. Il partito, che era il mio partito, oggi è di altri”.

La sentenza della Cassazione

La Suprema Corte ha deciso il 6 agosto, dopo 5 ore di camera di Consiglio: reati prescritti per Umberto Bossi e Francesco Belsito nel procedimento sulla truffa per i rimborsi elettorali della Lega. Ma la confisca dei 49 milioni è confermata e definitiva. Annullate senza rinvio le condanne e le confische personali per l'allora leader della Lega e l'ex tesoriere del partito. Belsito resta responsabile di appropriazione indebita: per lui ci sarà la rideterminazione della pena in Appello. Secondo l'accusa il partito aveva ottenuto rimborsi elettorali ai danni del Parlamento, tra il 2008 e il 2010, falsificando rendiconti e il bilancio.