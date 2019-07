Come ventilato nelle ultime ore, ecco arrivare il mini-rimpasto di governo. Lorenzo Fontana diventa ministro per gli Affari Ue, la deputata leghista Alessandra Locatelli prenderà il suo posto al dicastero della Famiglia. Ad annunciarlo è stato il premier Conte. “Siamo d’accordo con Mattarella, il giuramento è previsto alle 18 al Colle”, ha detto il presidente del Consiglio. “Ringrazio per la fiducia sul mio nome, sia Matteo Salvini che il presidente Conte”, ha invece dichiarato il neo ministro agli Affari Ue Fontana.

L’annuncio di Conte

"Si tratta di uno spostamento e dell'acquisizione di un nuovo ministro nella compagine governativa così completiamo l'assetto e potremo proseguire l'attività di governo", ha spiegato Conte nel dare l'annuncio. E poi, a proposito dell’ipotesi del sottosegretario Giorgetti commissario Ue alla concorrenza ha chiosato: “Vediamo di trattare. Sarà un'azione di governo. Certamente lui ha ottimi rapporti a livello internazionale, è molto bravo e saprebbe farsi ascoltare".

Fontana: l'Italia non è un Paese di serie B

"Penso che la prima cosa è capire come si stia strutturando la Commissione, ci sarà da fare un dialogo profondo con tutti i paesi per capire quale sarà la maggioranza. A me piacerebbe già che non si parlasse più di cordone sanitario perché la ritengo una cosa insultante per il nostro Paese. La cosa giusta da fare da parte di chi governerà la Ue è ascoltare". Queste le prime parole a caldo di Lorenzo Fontana dopo la nomina. "Dobbiamo vedere se c'è la possibilità di non considerarci un paese di serie B".