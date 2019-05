Elezioni europee 2019, Google dedica il suo doodle al voto

Un’urna con il simbolo dell’Europa al posto della seconda “o”. Anche Google ha deciso di celebrare il giorno delle elezioni europee (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL VOTO) e, come per ogni grande ricorrenza, lo fa con un doodle ah hoc. (LO SPECIALE EUROPEE - IL QUIZ - LE FOTO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE - I CANDIDATI DELLA CIRCOSCRIZIONE 1-2-3-4-5)

I Paesi al voto

Il doodle, come illustrato in una cartina, è disponibile solo in Europa. Oggi a votare saranno la la maggior parte dei Paesi dell’Unione: oltre all’Italia (dalle 7 alle 23), Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. Regno Unito e Olanda hanno votato giovedì, Irlanda e Repubblica Ceca venerdì, mentre sabato è stata la volta di Lettonia, Malta, e Slovacchia.

Il voto in Piemonte e in 3800 comuni

In Italia oggi si vota anche in 3800 comuni per rieleggere il sindaco e i consigli comunali e nella Regione Piemonte per scegliere il nuovo governatore. Sono 50.952.719 gli elettori per le europee, 16.053.792 gli elettori per le comunali e 3.616.010 per le regionali in Piemonte. Lo spoglio inizierà stasera alle 23 partendo dalle schede per le europee. Domani alle 14 inizierà quello per le Regionali e le Comunali. (LO SPECIALE COMUNALI - LO SPECIALE REGIONALI)