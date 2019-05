“L’inclusione” è il tema scelto quest'anno per la tradizionale parata militare della Festa del 2 giugno ai Fori Imperiali in occasione del 73esimo anniversario della proclamazione della Repubblica italiana. Un tema, sottolineano fonti del Ministero della Difesa, "che vuole evidenziare la volontà di non lasciare indietro nessuno, di combattere contro le emarginazioni sociali. Un segno di attenzione agli ultimi per un evento che ha di per sé un carattere inclusivo proprio perché si svolge in occasione della Festa della Repubblica, ricorrenza che unisce tutti gli Italiani". La sfilata militare si svolgerà a partire dalle ore 10 nella consueta cornice di via dei Fori Imperiali a Roma.

Le reazioni politiche

La scelta del tema per la parata ha già fatto registrare le prime reazioni politiche. Il deputato Pd Filippo Sensi, dal suo profilo Twitter, ha commentato: “La Trenta in un polemico - e un po’ ridicolo - crescendo rossiniano contro Salvini intitola la sfilata del 2 giugno all’inclusione. Siamo ormai al mettete striscioni nei vostri cannoni”.