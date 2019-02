Tav, autonomia delle regioni, flat tax ed elezioni Europee. Sono i temi che saranno al centro della nuova puntata de “Il Confine”, l’approfondimento di Sky TG24, condotto da Sarah Varetto, in onda questa sera, lunedì 18 febbraio, alle 20.20. Ospiti in studio saranno l’esponente del Pd e promotore del manifesto “Siamo Europei” Carlo Calenda e il sottosegretario all’Economia in quota Lega Massimo Garavaglia.

Tra i temi anche autonomie regioanli e futuri scenari fiscali

Nel corso del programma si cercherà di capire, anche attraverso una rilevazione a cura dell’istituto di ricerca Quorum/Youtrend, cosa pensano gli italiani dei provvedimenti economici che potrebbero impegnare l’esecutivo nei prossimi mesi: dalla scelta di realizzare o meno la linea ferroviaria ad alta velocità per collegare Torino a Lione, alla decisione di concedere maggiore autonomia alle Regioni, fino ai possibili futuri scenari fiscali, come l’ampliamento del bacino dei beneficiari della flat tax e l’abolizione del bonus degli 80 euro, introdotto dal governo Renzi.

Sondaggi su Tav e intenzioni di voto

Per quanto riguarda la Tav, dai risultati della misurazione è emerso che, se si tenesse un referendum per decidere se avviare o abbandonare la realizzazione dell’opera, il 65,5% voterebbe a favore, contro il 34,5% dei contrari (LE TAPPE DI UNA VICENDA LUNGA 20 ANNI). Il sondaggio misurerà anche quanto gli elettori siano soddisfatti in generale dell’operato del governo e per quanto tempo pensano proseguirà nel suo mandato, e rileverà per quali partiti voterebbero gli italiani se si tenessero ora le elezioni europee, stimando anche l’eventuale favore per una lista europeista che comprenda il Partito Democratico e altre forze anti-sovraniste. Misurerà infine anche l’apprezzamento che una coalizione di Centrodestra, con Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia, potrebbe registrare se si tenessero oggi le elezioni Politiche.

