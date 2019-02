La sfida elettorale di domenica 10 febbraio in Abruzzo vede le due forze di governo divise. Per il vicepremier M5s Luigi Di Maio "Salvini ha scelto Berlusconi e il passato", mentre "questa Regione ha bisogno di un cambiamento per proiettarsi nel futuro, non di tornare indietro con le minestre riscaldate". Il 7 febbraio, il vicepremier leghista ha presentato insieme a Silvio Berlusconi e a Giorgia Meloni la candidatura di Marco Marsilio, esponente di Fratelli d’Italia. Il M5s corre invece con Sara Marcozzi. Gli altri due in lizza sono Giovanni Legnini (esponente del Pd collegato a 8 liste) e Stefano Flajani (CasaPound). (I 4 CANDIDATI ALLA PRESIDENZA IN ABRUZZO)

Di Maio: "Il M5s non fa alleanze"

"Io sono in Abruzzo - dice Di Maio in un’intervista al Messaggero - per sostenere la nostra candidata Sara Marcozzi. Il M5S non fa alleanze e si presenta sempre con una sola lista". E a proposito del candidato di centrodestra Marco Marsilio, nato a Roma da genitori abruzzesi aggiunge: "Mi fa impressione vedere che il candidato di Berlusconi in Abruzzo non è neppure un abruzzese. Con 1 milione e mezzo di persone non sono riusciti a trovarne uno?".

"Con la Lega rispettiamo contratto di governo"

Il vicepremier pentastellato assicura comunque che "quello con la Lega è un contratto di governo che rispettiamo e portiamo avanti. Stiamo ottenendo importanti risultati e dureremo 5 anni". A chi gli chiede se dopo le Europee ci sarà comunque una riflessione tra il M5s e la Lega sul contratto, infine, risponde: "Dopo le Europee sarà un piacere smentire e sorridere di tutte le ricostruzioni e i retroscena che leggo. Nel frattempo stiamo realizzando il contratto, in modo chiaro, veloce e con un dibattito a volte acceso".