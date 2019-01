Migranti, Salvini: "O cambiano le regole o finisce la missione Sophia"

"La missione navale Sophia ha come ragione di vita che tutti gli immigrati soccorsi vengano fatti sbarcare solo in Italia”. Così il ministro dell’Interno è tornato, ai microfoni di Radio Anch’io, sulla vicenda della missione europea Eunavfor-Sophia contro il traffico di esseri umani, dopo che ieri la Germania ha annunciato la sospensione della partecipazione in polemica con la linea dura del governo italiano in tema di accoglienza dei migranti.

Salvini: “O cambiano le regole o finisce la missione”

Salvini ha definito la missione un “accordo geniale sottoscritto dal governo Renzi, non so in cambio di cosa”. E ha avvertito: “O cambiano le regole o finisce la missione". Ieri, sulla scelta inattesa della Germania, il vicepremier aveva detto: “Non è un problema”, aggiungendo che la missione ha portato “50.000 arrivi nel nostro Paese” e quindi "se qualcuno si fa da parte, per noi non è certo un problema".

Il ritiro della Germania

Il ministero della Difesa tedesco, ieri, ha spiegato che dall’inizio di febbraio nessuna nave tedesca sarà inviata davanti alla costa libica per unirsi al team europeo anti-trafficanti finché il mandato della missione non verrà chiarito. Tuttavia, il personale resterà a disposizione dell’Ue e la Germania è pronta a rientrare nel caso in cui vengano chiari i compiti.