Urne aperte a Cagliari per le elezioni suppletive alla Camera

Seggi aperti dalle 7 fino alle 23 di domenica 20 gennaio a Cagliari, dove si vota per lo scranno alla Camera lasciato libero dal velista Andrea Mura, eletto il 4 marzo con il Movimento 5 stelle poi dimessosi ed espulso dal partito dopo le polemiche sulle sue assenze in Parlamento. Per il collegio uninominale di Cagliari sono poco più di 240mila gli elettori chiamati al voto. Il prossimo 24 febbraio si terranno invece le elezioni regionali: 1,4 milioni di sardi dovranno recarsi alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale.

Gli sfidanti in corsa

Quattro gli sfidanti in corsa per il collegio del capoluogo di regione: per il centrodestra l'unica donna tra i candidati, Daniela Noli, 42 anni, ex dipendente del gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale; per il M5s, che ha rischiato di non partecipare alla consultazione a causa di un vizio formale contestato al momento della presentazione delle candidature, c'è l'ingegnere ambientale e assessore al Comune di Carbonia Luca Caschili, 46 anni; per CasaPound Enrico Balletto, 45 anni, allenatore di pallavolo e già candidato nell'uninominale al Senato in occasione delle ultime politiche; per il centrosinistra il giornalista di 62 anni Andrea Frailis. Le operazioni di scrutinio inizieranno subito dopo la chiusura delle urne.

Chi è Andrea Mura e perché si è dimesso

Andrea Mura, 54 anni, velista di fama internazionale con una lunga carriera alle spalle, era stato eletto nelle fila del Movimento 5 Stelle che poi lo ha espulso dal proprio gruppo parlamentare perché accusato di aver fatto troppe assenze in aula in quanto impegnato con la sua attività di velista. Una decisione che aveva portato, il 4 agosto 2018, alle sue dimissioni da deputato. Mura si era difeso dalle polemiche per le assenze affermando che "l'attività politica si può svolgere anche su una barca" e di aver detto che il suo ruolo, "più che quello di parlamentare, sarebbe stato quello di testimonial a difesa degli oceani". Aveva poi accusato il M5s di averlo cacciato senza nemmeno “essere convocato”. Il 27 settembre la Camera aveva approvato le dimissioni.

Cosa sono le elezioni suppletive

Le elezioni suppletive sono state introdotte dal sistema elettorale del "Rosatellum", che prevede che circa due terzi dei deputati vengano eletti in listini proporzionali e un terzo in collegi uninominali. Se a dimettersi è un deputato eletto nel listino proporzionale, gli subentra il candidato primo dei non eletti. Nel caso di un deputato eletto in un collegio maggioritario uninominale, come Andrea Mura, si ricorre invece alle elezioni suppletive.