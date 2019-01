“Indosso con orgoglio questi regali, per dimostrare la gratitudine mia e di tutti gli italiani per il lavoro quotidiano delle forze dell’ordine”, così Matteo Salvini ha risposto a chi lo accusava di indossare “abusivamente” le magliette di polizia, carabinieri e pompieri, dopo la denuncia dei vigili del fuoco dell’Usb. A criticare l'atteggiamento del vicepremier è stato anche lo scrittore Roberto Saviano, che ha parlato di "abuso" e di fatto "gravissimo". A lui il ministro dell'Interno ha replicato con un tweet: "Mi spiace per lui che non può fare altrettanto".

“Piano assunzioni straordinarie di 8mila uomini”

Il ministro dell’Interno, nella risposta ai vigili del fuoco, ha poi detto che stanno per arrivare nuovi posti di lavoro tra gli organi di sicurezza: "Sono orgoglioso di aver ricevuto in dono in questi mesi giacche, magliette, cappellini e distintivi dei vigili del fuoco e di tutte le forze dell'ordine, doni che ripago con il mio lavoro quotidiano, con il rispetto e con provvedimenti concreti, come il piano di assunzioni straordinarie di 8.000 uomini e donne in divisa nei prossimi mesi”.

La denuncia dell’Usb

Il sindacato dei Vigili del Fuoco, invece, sostiene che Salvini indossi abusivamente gli abiti delle forze dell'ordine e ha citato l’art.498 del Codice penale: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497-ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929”. L’Usb ha poi chiesto al vicepremier di onorare le forze dell’ordine con “atti tangibili” come inserire fondi nella Finanziaria.

La replica di Salvini a Saviano

Il ministro dell'Interno, anche nella replica allo scrittore Saviano, ha ribadito di indossare con "orgoglio" le divise delle forze dell'ordine: "'Gravissimo, un abuso!'. Per me ricevere in dono e indossare giacche e distintivi delle forze dell'Ordine è un orgoglio! Un riconoscimento del lavoro di questi mesi e del pieno sostegno a chi indossa una divisa".