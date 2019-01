Si infiamma lo scontro su decreto sicurezza (COSA E’) e governo. Dopo Orlando, che anche a Sky tg24 ha parlato di "legge criminogena", sono tanti i sindaci che chiedono di sospenderne l'attuazione. L'ultimo ad intervenire è il sindaco di Milano che si rivolge direttamente al ministro dell'Interno: "Ci ascolti e riveda il decreto". Il titolare del Viminale non arretra: "Chi non è d'accordo si dimetta". E in serata, attraverso un post su Facebook, rincara la dose bollando i primi cittadini come "amici dei clandestini, traditori degli italiani!".

Palazzo Chigi apre all'Anci

Tenta la via del dialogo Palazzo Chigi che, attraverso fonti interne, fa sapere che il premier Giuseppe Conte si dice disposto a incontrare i sindaci. Ritiene comunque "inaccettabile" la "violazione" della legge, ricordando che "il nostro ordinamento giuridico non attribuisce ai sindaci il potere di operare un sindacato di costituzionalità". Dunque, "disapplicare una legge che non piace equivale a violarla, con tutte le conseguenti responsabilità".

Il fronte della protesta

Orlando resta intenzionato a sottoporre la legge "all'esame di una autorità giudiziaria e, attraverso questa, della Corte Costituzionale". Per il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, è Salvini che "tradisce la Costituzione su cui ha giurato, quindi è lui a doversi dimettere". Il sindaco di Milano, Beppe Sala, interviene per chiedere al ministro di rivedere le norme incriminate, mentre il suo assessore al Welfare, Peirfrancesco Majorino, dà appuntamento in piazza il 2 marzo e spiega: "Le forme di opposizione alla Legge Salvini dovranno essere molte".

I cambiamenti del decreto sicurezza e gli schieramenti

Chi appoggia Orlando è contrario all'articolo 13 del decreto sicurezza, che stabilisce che il permesso di soggiorno rilasciato al richiedente asilo costituisce sì un documento di riconoscimento, ma non più sufficiente per iscriversi all'anagrafe e quindi avere la residenza. In sostanza i comuni non potranno più rilasciare a costoro la carta d'identità e i servizi, come l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (quindi l'Asl) o ai centri per l'impiego, che verranno assicurati solo nel luogo di domicilio, visto che non c'è più la residenza, come un Centro di accoglienza straordinaria o un Centro permanente per il rimpatrio. Mentre chi è dalla parte di Salvini garantisce la piena applicazione delle nuove disposizioni. Salvini, intanto, conferma la linea dura e incassa anche il sostegno dell’alleato di governo, Luigi Di Maio. Mentre è dura la reazione del presidente dell'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani: "Se il ministro Salvini ritiene che il mestiere di sindaco sia una pacchia, come ha dichiarato anche in queste ore, siamo pronti a restituirgli, insieme alla fascia tricolore, tutti i problemi che quotidianamente siamo chiamati ad affrontare”.

Di Maio e i sindaci leghisti con Salvini

Al fianco di Salvini si schiera l'alleato Luigi Di Maio, che bolla la presa di posizione dei sindaci come "campagna elettorale di sindaci che si devono sentire un po' di sinistra". Anche gli amministratori locali leghisti fanno quadrato attorno al titolare del Viminale e difendono le norme della legge: "Si mette ordine dove prima regnava il caos". Col ministro dell'Interno si schierano anche diversi amministratori leghisti e di centrodestra: dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza al primo cittadino di Udine Pietro Fontanini, da Sara Casanova, sindaco leghista di Lodi, ad Alessandro Ciriani che guida la città di Pordenone. "La legge sulla sicurezza, fortemente voluta dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini e firmata dal Presidente della Repubblica, rappresenta una risposta finalmente chiara e coraggiosa al bisogno di sicurezza che tantissimi cittadini italiani avvertono ormai da troppo tempo”, dichiara in una nota il sindaco di Udine Fontanini.

