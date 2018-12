Dopo la conferma dell’accordo con la Commissione europea, scade alle 13 il termine per la presentazione dei subemendamenti alla manovra. Si va verso la richiesta di fiducia su un maxiemendamento che oggi in aula al Senato recepisca le proposte di governo e relatori. Previsto un taglio per 3 anni dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.520 euro al mese e un taglio a quelle oltre i 100mila l'anno. Nei piani, anche aumenti dell'Iva per 23 miliardi nel 2020 e quasi 29 nel 2021 e 2022. Intanto l’esecutivo comunitario, nonostante l’intesa, avverte: continueremo a seguire "l'andamento del bilancio" (TUTTE LE NOVITÀ).

Conte: "Procedura infrazione andava evitata"

Con l’accordo raggiunto tra Commissione europea e governo italiano è stato scongiurato l’avvio di una procedura d’infrazione per deficit eccessivo legata al debito nei confronti dell'Italia. Roma ha rivisto al ribasso la stima del deficit/Pil: l'indebitamento netto si attesterà al 2% nel 2019, all'1,8% nel 2020 e all'1,5% nel 2021. Nuovi numeri anche per quota 100 e reddito di cittadinanza: è di 2,7 miliardi l'ammontare di risorse che si recuperano dal Fondo per il primo e di 1,9 miliardi da quello per il secondo. Con un taglio negli stanziamenti per entrambi, quindi, che è di quasi 5 miliardi. Proprio sulle correzioni, il premier Giuseppe Conte ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera: “Attraversare una procedura di infrazione che avrebbe messo sotto controllo i conti dell'Italia per 7 anni, inutile negarlo, avrebbe avuto un costo politico molto elevato, e forse non del tutto prevedibile”. Mentre sul dialogo con i due vicepremier, Di Maio e Salvini, ha precisato:"Per evitare che il negoziato si complicasse, ho chiesto e ottenuto una linea di comunicazione più attenta”.

Aumenti pensioni tagliati oltre i 1.522 euro

L'emendamento del governo alla manovra prevede anche un taglio dell'adeguamento delle pensioni oltre i 1.522 euro al mese (3 volte il minimo): la decurtazione maggiore, fino al 60%, scatta per gli assegni oltre i 4566 euro. L'indicizzazione piena ci sarà solo per le pensioni fino a 1.522 euro, poi sono previste sei fasce di tagli. Taglio anche alle pensioni d'oro, dal 2019, oltre i 100mila euro lordi. Cinque le fasce individuate: tra i 100mila e i 130 mila l'aliquota marginale di riduzione sarà del 15%, che salirà al 25% per la fascia 130mila-200mila e ancora al 30% per le pensioni fra i 200mila e i 350mila. Per le pensioni fra i 350mila e i 500mila l'asticella sale al 35% e oltre i 500mila euro arriverà al 40%. La misura sarà in vigore per cinque anni

Data ultima modifica 20 dicembre 2018 ore 08:15