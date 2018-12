Manovra, Conte da Bruxelles: "Trattativa a oltranza con l'Ue"

"Stiamo lavorando per poter compiere gli ultimi dettagli, per completare la nostra proposta". Così il premier Giuseppe Conte fa il punto sulla trattativa in corso con l’Europa sulla manovra italiana, in conferenza stampa dopo il Consiglio Ue. "La trattativa va a oltranza, anche nelle ore notturne", spiega Conte, che assicura: "Non abbiamo mai pensato il 2,4% come indice contabile di sfida a qualcuno, all'Ue, o come un totem".

"La morte di Antonio Megalizzi ci rattrista, uniti in questo dolore"

Durante la conferenza stampa di Conte è arrivata la notizia della morte di Antonio Megalizzi, il giovane giornalista italiano colpito alla testa durante l'attentato di Strasburgo. Il premier si unisce al cordoglio: "È una notizia che ci rattrista molto. Un pensiero di grande affetto e molto commosso va alla sua ragazza, ci dobbiamo unire tutti in questo dolore".

"Italia non ha cappello in mano"

A Bruxelles a condurre i negoziati c'erano oltre a Conte, il ministro dell’Economia Giovanni Tria e quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Tria rientra a Roma e lascia a Bruxelles, dove "restano i tecnici, resta il mio staff, con cui resto sempre in contatto", ha spiegato. In attesa dell'esito delle trattative, il Senato è in stand-by: Palazzo Madama deve valutare in seconda lettura il provvedimento. La manovra è attesa in Aula martedì pomeriggio, con il testo che dovrà poi tornare alla Camera per il via libera finale. A proposito dell'iter parlamentare il premier Conte ha spiegato che "forse arriveremo tardi per la Commissione" e che quindi "forse saremo costretti a portare il maxiemendamento direttamente in Aula". “L'Italia non è con il cappello in mano - sottolinea Conte - ha elaborato una manovra ben costruita, ben meditata e anche quest'ultimo passaggio non è frutto di un ripensamento dell'ultima ora". Per il premier "sono momenti febbrili e intensi per l'attività di governo. È un passaggio delicato per il Paese, vorremmo chiudere la negoziazione quanto prima".

"Non è stato difficile convincere Di Maio e Salvini"

Conte resta fermo sul saldo dello 2,04%: "È quello, non abbiamo altri margini". Il 2,4%, ha aggiunto il premier, “era la somma che ci poteva garantire di non tradire la fiducia dei cittadini. Nel momento in cui, sulla base delle stime tecniche, si sono liberate altre somme abbiamo liberato altre risorse". E sulla discussione interna alla maggioranza di governo, il premier afferma: "Non è stato affatto difficile convincere i vicepremier” Matteo Salvini e Luigi Di Maio “perché sin dall'inizio abbia seguito un percorso molto chiaro e razionale, quello di impostare una manovra anticiclica". Sulle cifre, aggiunge Conte, “ho sempre detto che avremmo prima studiato le riforme e poi tracciato i numeri. Le stime tecniche arrivate, abbiamo avuto un numero finale che mi ha consentito di recuperare risorse, né più né meno". Conte precisa poi che su reddito di cittadinanza e quota 100 non ci sono cambiamenti "né nella platea, né nel numero di interventi", e che quindi "le riforme sono quelle che abbiamo pensato, le polemiche non hanno ragion d'essere".

"Siamo per tutela degli italiani, ma vogliamo rispettare regole Ue"

A chi gli chiede se il governo è diventato europeista, Conte risponde: "Ci è mancato solo affiggere dei manifesti a Palazzo Chigi per dire che vogliamo restare in Europa. Noi vogliamo rispettare le regole, muoverci nel contesto dei trattati, delle alleanze che conosciamo", ha detto Conte. "Lasciamo a voi la libertà di giudicarci se europei o no. Noi siamo per la tutela dei cittadini, ma sappiamo che gli italiani sono collocati in un contesto e in un intreccio di interessi più ampi".

Data ultima modifica 14 dicembre 2018 ore 18:08