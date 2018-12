Primarie Pd, Renzi: “Non mi ricandido e non logorerò chi vince”

Matteo Renzi non si ricandida alle primarie del Pd e mette fine alle voci che lo volevano nuovamente in corsa per la guida dei Dem. Lo annuncia lo stesso ex premier in un lungo post su Facebook. "Candidati al congresso, mi hanno scritto in tanti. Grazie del pensiero, ma non lo farò. Ho vinto due volte le primarie con il 70% e dal giorno dopo mi hanno fatto la guerra dall'interno. Mi sentirei come Charlie Brown con Lucy che gli rimette il pallone davanti per toglierlo all'ultimo istante. Non mi ricandido per la terza volta per rifare lo stesso. Chiunque vincerà il congresso avrà il mio rispetto e non il logorio interno che ho ricevuto io" (I CANDIDATI ALLE PRIMARIE PD).

"In Italia gilet gialli al governo"

Renzi nel suo post sul social network parla anche dei prossimi appuntamenti elettorali. “Con che lista ci presenteremo alle europee e alle politiche? Qualcuno vorrebbe liste superando il simbolo del Pd, altri chiedono un fronte repubblicano, altri di aprire a Leu, qualcuno a Più Europa, alla società civile, al movimento dei sindaci, ai gilet gialli (che in Italia peraltro sono al Governo). A me sinceramente sembra giusto che questa decisione sia presa da chi rappresenterà la nuova leadership del Pd. Altrimenti che facciamo a fare le primarie?” (STORIA DEL PARTITO DEMOCRATICO).

"Salvini e Di Maio distruggono l'economia"

L’ex premier infine non risparmia l’ennesima stoccata all’attuale esecutivo. "Anche perché mettersi a litigare oggi noi sulle liste da fare mentre il governo Salvini-Di Maio distrugge la nostra economia, bloccando le infrastrutture, perdendo credibilità in Europa, mi sembra assurdo. Siamo all'opposizione, facciamo opposizione al governo anziché a noi stessi. O vogliamo continuare per tutto il 2019 ad attaccare il Matteo sbagliato?”.