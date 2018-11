Sta diventando un vero e proprio caso politico il video pubblicato da Pandora TV e diffuso sui social network dalla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle Europa, che riassume i contenuti di un'intervista della rete Usa CNBC all'ex presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem distorcendoli completamente, fino a inventare dichiarazioni che nell’intervista originale non esistono. In particolare, risulta inventata la frase secondo cui Dijsselbloem inviterebbe apertamente i mercati a "lanciare un attacco alle finanze italiane".

Il caso

A sollevare la questione il quotidiano online Il Post, che ha rilevato come ci fosse discrepanza tra quanto pubblicato dal gruppo pentastellato e quanto effettivamente sostenuto da Dijsselbloem. Il M5s ha replicato con un lungo post su Facebook in cui ribadisce la veridicità del contenuto del filmato: “Fare informazione significa anche raccontare queste verità che qualcuno, nostalgico dell’establishment finanziario, vorrebbe occultare”, scrivono.

Il video originale

Il video, condiviso da migliaia di utenti, mostra un’intervista rilasciata da Dijsselbloem alla CNBC. Nell’originale, l’ex capo dell’Eurogruppo dichiara che l’Italia non può permettersi un aumento dei tassi di interesse sui propri titoli di Stato, dato che le banche e i fondi di investimento italiani hanno in carico una forte quantità dei medesimi titoli. Dijsselbloem spiega poi che questa situazione "ha dei pro e dei contro: uno dei contro è che se ci sono problemi e l’economia implode, questo si ripercuote sull’intera economia. Il pro è che basta che l’Italia lo capisca, che i consumatori lo capiscano, e se tutto va bene si può iniziare un percorso di correzione dall’interno".

Il video manipolato

Nel video pubblicato il 30 ottobre scorso sulla pagina MoVimento 5 Stelle Europa, l’audio originale è stato invece sostituito da una voce fuori campo che cerca di sintetizzarne i contenuti, ma finisce per distorcerli. Si attribuiscono all’olandese frasi che non ha mai pronunciato. Secondo il filmato, l’ex presidente dell’Eurogruppo avrebbe invitato a speculare sui mercati italiani. E ancora, avrebbe sostenuto che l’unico modo per punire il nostro Paese sarebbe quello di "dare ordine a Draghi e alla BCE di far salire lo spread, per portare al fallimento le banche italiane, già riempite di titoli di stato". Il post che accompagna il video è intitolato proprio "GOLPE FINANZIARIO CONTRO L'ITALIA". Nel testo che accompagna il filmato, si spiega così la vicenda: "Jeroen Dijsselbloem è un politico olandese alleato del Pd in Europa. Le sue ultime dichiarazioni fanno rabbrividire. In una intervista alla CNBC invita apertamente i mercati a punire l’Italia facendo salire gli interessi sul debito. Questa è l’ennesima conferma che l’establishment finanziario è contro il popolo. Ci fanno la guerra perché abbiamo chiuso il rubinetto a banche e lobby! La notizia è stata ripresa da Zerohedge, nessun telegiornale italiano invece riportato le sue dichiarazioni[...]".

Marcucci: "Movimento di falsari"

La condivisione del video ha scatenato polemiche politiche a partire dal Vice Presidente Pd della Camera, Ettore Rosato il quale ha detto che "pagine ufficiali social M5s diffondono false dichiarazioni manipolando l'intervista. È la strategia della menzogna sempre, la stessa che usa di Maio per fare il condono edilizio nel suo collegio a Ischia e poi dire che non è vero"."Prendono un'intervista, la manipolano e fanno dire all'intervistato, il contrario di quello che ha effettivamente pronunciato. #m5S, un movimento di falsari" scrive invece su Twitter il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci.

IL VIDEO PUBBLICATO DAL M5S

IL VIDEO ORIGINALE SU CNBC