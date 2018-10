Manovra, Di Maio: "Draghi avvelena il clima"

"Secondo me siamo in un momento in cui bisogna tifare Italia e mi meraviglio che un italiano si metta in questo modo ad avvelenare il clima ulteriormente". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio commentando le dichiarazioni di ieri del presidente Bce, Mario Draghi, secondo cui l’Italia, come la Brexit e la guerra commerciale, "è fra le incertezze per lo scenario economico dell'Eurozona". Secondo Di Maio, "stiamo facendo una manovra di bilancio che dà alla parte più debole”. Intanto il Commissario europeo agli affari economici Pierre Moscovici si dice convinto che “a pagare per il debito italiano saranno le persone”. Moscovici ha spiegato che si attende un nuovo documento conforme alle regole di bilancio a partire dal 13 novembre. Se l'Italia non sottoporrà alla Ue una manovra rivista "l'Ue esplorerà altre opzioni per il debito italiano", ha poi detto Moscovici, sottolineando che "la deviazione italiana dalle regole Ue è senza precedenti". Interviene anche l’ex presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem: “Se l’Italia non cambia andrà in bancarotta”, ha avvertito (LO SPREAD OGGI).

Dijsselbloem: "Se Italia non cambia farà bancarotta"

"Se nulla cambia l'Italia andrà in bancarotta, e chi sarà colpito? Poco gli investitori stranieri, perché hanno un terzo del debito italiano”, afferma Dijsselbloem, che definisce il percorso intrapreso dell’Italia “un cammino oscuro" e lo paragona a quello” della Grecia dell'estate 2015”. L’ex presidente dell’Eurogruppo spiega come il problema non sia tanto la multa Ue che il nostro Paese sta rischiando, quanto il finanziamento della manovra. "Costa 37 miliardi all'anno. Inoltre, deve pagare e rifinanziare il vecchio debito, 200 miliardi all'anno. E gli interessi continuano a salire". Di questo passo, visto che hanno molto debito in pancia, "le banche italiane collasseranno".

Commissione Ue: "Diverse opzioni se Italia non modifica manovra"

A confermare la linea espressa da Moscovici sulle procedure se l’Italia non dovesse inviare a Bruxelles una manovra rivista, è una portavoce della Commissione Ue: "Procediamo passo dopo passo", afferma, e, "nel caso" l'Italia non presentasse una nuova bozza di bilancio "vedremo il da farsi, ci sono diverse opzioni", ma in ogni caso "spetta al Collegio dei commissari decidere cosa fare al momento opportuno", spiega la portavoce.