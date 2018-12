Legge bilancio 2019, Salvini: serve coraggio, deficit non è problema

La legge di bilancio 2019 deve essere "coraggiosa". E, se lo sarà, "gli zero virgola di deficit in più non conteranno niente". A dirlo, intervistato dal Corriere della Sera, è il vicepremier Matteo Salvini che torna sulla questione della manovra. Il leader della Lega spiega che "se l'Italia vuole crescere, deve investire" e che gli sprechi si devono toccare, anche nella sanità.

"Se fossi Tria chiederei di far spese intelligenti"

Poi, sul ministro dell’Economia, Giovanni Tria, il titolare del Viminale precisa: "A me piacerebbe essere il ministro all'Economia che cambia il passo. Essere il primo, dopo anni di manovre restrittive, a firmare un bilancio espansivo" e "se fossi in Tria, chiederei a Salvini e Di Maio di fare spese intelligenti". E, proprio su quanto contenuto nella manovra, Salvini assicura: "Luigi Di Maio dice la 'sanità non si tocca', ma gli sprechi si devono toccare e i costi standard saranno importanti sotto questo punto di vista". Poi, sul reddito di cittadinanza, misura cavallo di battaglia dei Cinque Stelle, precisa: "Deve diventare un fattore di produttività" (COS'È).

Salvini su Casalino: "Credo sia stato incauto"

Mentre sulle rivelazioni sull'audio choc che hanno investito il portavoce del premier, Casalino, Salvini commenta: "Credo sia stato incauto. Ma nessuno minaccia nessuno. Quello che vogliamo dire, noi lo diciamo con il sorriso". E sul tema, oggi, è intervenuto anche il premier Conte che commentando le polemiche ha spiegato: il dialogo con i tecnici c’è, ma "spetta a noi dare l’indirizzo". E, sull'indagine sul tesoriere della Lega Centemero, dice: "Io non commento mai questo genere di notizie. I magistrati fanno il loro. Cerchino quel che devono cercare in Lussemburgo o Svizzera, soldi non ce ne sono".