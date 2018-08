Salvini: "Capotreno Trenord andrebbe premiata per l'annuncio sui rom"

Il vicepremier e ministro degli Interni Matteo Salvini, torna a difendere la capotreno di Trenord che ha intimato ai rom di scendere dal convoglio. "Qualcuno - ha sottolineato - ha detto che dovrebbe essere licenziata, secondo me andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiare sicuri. I treni pendolari io li ho presi, i fenomeni della sinistra no Probabilmente la capotreno ha detto qualche parola fuori posto, ma il concetto era quello, cioé di viaggiare sicuri".

"Piaccia o no all'Ue, smontiamo la legge Fornero"

Il leader della Lega ha poi spiegato che "ci impegneremo tantissimo anche sul piano economico, per fare anche lì la rivoluzione che abbiamo già messo in atto sull'immigrazione. Me lo ricordo cosa ci siamo impegnati a fare, piaccia all'Europa o no", a partire dallo "smontare la Fornero", "ridurre le tasse e ridurre la burocrazia, togliere dalle scatole spesometri, redditometri studi di settore". "Ci stiamo lavorando così come stiamo lavorando per la pace fiscale” ha aggiunto il ministro, “non sarà facile, avremo parecchi avversari".

Soldi alle periferie

Per quanto riguarda invece la polemica sulle periferie per il congelamento dei fondi ai Comuni nel decreto Milleproroghe, Salvini ha detto che "arriveranno anche più soldi".

Quanto alle critiche degli imprenditori veneti al decreto dignità, afferma: "Abbiamo ascoltato tantissime segnalazioni, il decreto è stato migliorato, è arrivato alla fine e siamo assolutamente soddisfatti".