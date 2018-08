Vaccini, anche senatore M5s Trizzino contro slittamento sull'obbligo

Si continua a discutere sui vaccini dopo che, ieri, l'Aula di Palazzo Madama ha approvato un emendamento della maggioranza al decreto Milleproroghe che fa slittare di 12 mesi, quindi all'anno scolastico 2019-20, l'obbligo vaccinale nella scuola d'infanzia e negli asili nido. La decisione divide i pentastellati, con la senatrice Elena Fattori che ha votato contro. E con il senatore e direttore sanitario dell'ospedale Civico di Palermo, Giorgio Trizzino, che oggi esprime il suo dissenso e che afferma di "condividere in pieno la posizione" della collega.

Trizzino: rispettare obbligo alla tutela della salute propria ed altrui

"Non si ritenga - scrive su Fb il senatore M5s - che per garantire l'accesso a asili nido e materne si possa immaginare qualsiasi forma di deroga sull'obbligo a vaccinare i bambini". E spiega: "Chiarisco subito che in questa prima fase ho voluto comprendere la reale posizione del M5s, del nostro gruppo in commissione e del ministro. Adesso che le idee sono più chiare voglio manifestarvi la mia posizione netta sull'obbligo vaccinale". Secondo il senatore M5s, "prima di qualsiasi vincolo sociale bisogna che venga rispettato l'obbligo alla tutela della salute propria ed altrui". "Da quasi 40 anni lavoro in un ospedale pediatrico - sottolinea - ed ho visto bambini morire a causa di morbillo, meningite, ma non ho mai visto bambini perdere la vita a causa di complicanze post vacciniche".

Vaccini, il voto contrario della senatrice Fattori (M5s)

Il dissenso di Trizzino si aggiunge quindi a quello della senatrice Fattori che ieri aveva votato contro l'emendamento dopo aver ricordato i bambini immunodepressi che oggi Iss definisce "a rischio di esclusione scolastica". Una presa di posizione, la sua, che ha ragioni strettamente personali: "Rispetto la scelta del mio gruppo ma per mia storia personale, professionale e dolorosamente di madre - ha detto - non posso fare altro che dissociarmi dal mio gruppo e esprimere un indignato voto contrario".