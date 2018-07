Di Maio: “La tav va ridiscussa. Subito il reddito di cittadinanza”

Tav e Tap sono “opere non in correlazione”. Così il vicepremier Luigi Di Maio specifica, in un’intervista al Corriere della Sera, la posizione sulle due opere. “La Tav è nel contratto di governo e c’è scritto che va ridiscussa, il ministro Toninelli a breve incontrerà il suo omologo francese proprio per ripensare un progetto ideato 30 anni fa e non ci sono penali in caso di revisione. Mentre sul Tap, bisogna ascoltare le comunità".

Tav e Tap: due nodi da sciogliere

Le due opere, nodi da sciogliere per il governo, hanno sollevato negli ultimi giorni contrasti e divisioni tra i due partiti di maggioranza, con il M5S che sembra pronto a bloccare l’alta velocità in Piemonte e la Lega che non accetta passi indietro. Per quanto riguarda invece il gasdotto in Puglia, sull'ipotesi di un referendum, Di Maio risponde: "Bisogna parlare con il sindaco di Melendugno e con i cittadini".

Gli altri temi: nomine e flat tax

L’intervista al vicepremier prosegue poi con un riferimento alle polemiche sulle nomine: "Diciamo no ai raccomandati nella Rai e nella pubblica amministrazione e largo alla meritocrazia. Quanto a Fabrizio Palermo, si è meritato la nomina di ad per quanto ha fatto in Cassa depositi e prestiti, per le sue capacità. Ma come si fa a dire che sono persone mie o di Salvini?", la replica di Di Maio. In tema di reddito di cittadinanza e flat tax, il vicepremier assicura: "Queste misure, insieme all' abolizione della legge Fornero, sono emergenze sociali. Si devono realizzare. Subito". Mentre rassicura gli imprenditori sulle critiche ricevute dal decreto Dignità: “Le imprese sono spaventate da una campagna di fake news. A loro voglio dire di aspettare il testo finale prima di giudicare".