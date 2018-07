Dl Dignità, Di Maio e Tria smentiscono contrasti: cerchiamo “manina”

Nota congiunta dei ministri Luigi Di Maio e Giovanni Tria, titolari dei dicasteri del Lavoro e dell’Economia, per smentire accuse e contrasti reciproci sul decreto Dignità. Di Maio “non ha mai accusato né il ministero dell'Economia e delle Finanze né la Ragioneria Generale dello Stato di alcun intervento nella predisposizione della relazione tecnica al dl Dignità”, si legge nel comunicato. Che continua: “Certamente, però, bisogna capire da dove provenga quella 'manina' che, si ribadisce, non va ricercata nell'ambito del Mef”.

Tria: stime Inps “discutibili”

A proposito della relazione tecnica che accompagna il dl Dignità, oggetto delle accuse di Di Maio, Tria ritiene che le stime dell'Inps sugli effetti delle misure sui contratti di lavoro contenute nel decreto “siano prive di basi scientifiche e in quanto tali discutibili”. In particolare, Di Maio aveva puntato l’indice sulla tabella (“spuntata di notte”, secondo il vicepremier) con gli 8mila posti di lavoro in meno per effetto del decreto entrato in vigore ieri. Il leader pentastellato aveva parlato di un complotto delle lobby contro il dl. Episodio “gravissimo”, aveva subito detto il M5S, che aveva anche alzato sospetti su uomini della squadra dell'ex ministro Padoan e annunciato di volere “fare pulizia”. Secca era arrivata la replica del Mef: il decreto è arrivato già con i dati sui contratti e nella relazione le stime sono attribuite all'Inps.