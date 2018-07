Dl Dignità, Di Maio: licenziato Jobs Act, colpo mortale al precariato

Dopo l’ok al Decreto Dignità, approvato il 2 luglio dal Consiglio dei ministri e al centro del dibattito politico, il vicepremier Luigi Di Maio ne ha parlato in conferenza stampa a Palazzo Chigi: "Si basa su tre concetti: diamo un colpo mortale al precariato, licenziando il Jobs Act; diamo un colpo mortale alla parte più insidiosa della burocrazia, per cui ci diranno che vogliamo favorire gli evasori quando vogliamo favorire i cittadini onesti; siamo il primo Paese in Ue che dice stop al gioco d'azzardo e diciamo no alle multinazionali che vengono qui, prendono soldi e delocalizzano". Poi aggiunge: "Abbiamo creato il Decreto Dignità perché per noi le persone tornano a essere persone, non più numeri, indici, bancomat. Devono avere diritto alla dignità, alla vita". Soddisfatto anche il premier Conte: "Lieto del decreto, questo governo non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi".

Di Maio: Cautelati i lavoratori onesti

Sempre sul decreto, di cui il leader del M5s è stato principale autore e promotore, Di Maio afferma: "Si tutelano i lavoratori onesti, senza danneggiare le imprese oneste: chi non abusa non ha nulla da temere. Agli imprenditori dico che saremo dalla vostra parte per far calare il costo del lavoro. Il lavoro precario - aggiunge - che ha abusato dei giovani in questi anni è una piaga che sta danneggiando la nascita di nuove famiglie, combattere il precariato con queste misure permette la crescita demografica, perché con meno precariato e più serenità i giovani e meno giovani potranno farsi una famiglia, significa meno stress e meno depressione e più serenità".

Conte: lieto che il mio governo abbia approvato il decreto

Oltre al ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, durante la conferenza stampa è intervenuto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte: "Sono particolarmente lieto, come presidente di questo governo, del fatto che il primo decreto approvato in materia sociale sia sul recupero della dignità dei lavoratori e delle imprese". Poi il premier aggiunge: "Abbiamo adottato misure che contrastano la dimensione precaria del lavoro, noi riteniamo che la dimensione precaria sia una dimensione normativa ed esistenziale che non può protrarsi nel tempo incondizionatamente e che non può essere l'unica misura dei rapporti di lavoro. Ovviamente - precisa Conte - questo governo non è in contrasto col mondo imprenditoriale, anzi adotteremo anche misure per favorire la crescita economica, vogliamo una sana alleanza col mondo del lavoro e imprenditoriale ma vogliamo contrastare le iniziative ingiustificate" come chi se ne va dopo aver beneficiato degli aiuti pubblici.