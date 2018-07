Dl dignità, critiche dall'opposizione. Gentiloni: "Ostacola il lavoro"

Il giorno dopo il via libera del Consiglio dei ministri, sul decreto Dignità arrivano le critiche dall’opposizione. E non mancano le polemiche sia dal centrodestra che dal centrosinistra. Il Pd attacca compatto l’impianto del provvedimento: "Dopo un mese di annunci rocamboleschi il mini decreto introduce soltanto ostacoli per lavoro e investimenti. Lasciamo stare la dignità", scrive su Twitter l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Il decreto dignità avrà due effetti: diminuire l'occupazione ovunque e gli investimenti al Sud (e le reindustrializzazioni)", è l’attacco sempre su Twitter dell’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Meloni: "Parte precariato sembra scritta dal Partito Comunista anni '80"

Ma gli attacchi al decreto arrivano anche dal centrodestra. Per la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, "la parte sul precariato sembra scritta dal Partito Comunista anni '80. La ricetta Di Maio è irrigidire il mercato del lavoro e punire gli imprenditori cattivi per combattere il precariato". E Giorgio Mulé, deputato e portavoce alla Camera e al Senato di Forza Italia, attacca sull’impianto del provvedimento: "Salutiamo l'ingresso della Cgil al governo e diciamo addio al buonsenso", scrive su Twitter, "Il decreto in-dignità è stato dettato da Cgil e copiato spudoratamente da Luigi Di Maio: è un passo indietro mortale per le nostre imprese".

Confcommercio: "Introduce inutile e dannosa rigidità"



Critiche arrivano anche dal mondo delle imprese: "In attesa dell'annunciata riduzione del costo del lavoro, tutta da verificare, il governo decide di fare una grave marcia indietro sui contratti a termine introducendo, di fatto, forme di inutile e dannosa rigidità", afferma Confcommercio. Per Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, inoltre, "per decreto non si creano posti di lavoro, ma con un decreto i posti di lavoro si possono distruggere". Bonometti critica l’idea che ai lavoratori vada restituita dignità: "Mi sembra fantascienza. Oggi le imprese considerano i lavoratori un vero e proprio patrimonio su cui investire", dice.