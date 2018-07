Migranti, Salvini da Pontida: "I porti sono e resteranno chiusi"

È un Matteo Salvini al suo debutto nel triplo ruolo di segretario, vicepremier e ministro dell’Interno quello che è arrivato oggi a Pontida, per l’annuale raduno della Lega. Il leader leghista ha subito affrontato la questione migranti: "I porti per chi traffica esseri umani sono e resteranno chiusi. Oggi c'è una terza nave che prenderà la via di un altro Paese e ce ne saranno anche una quarta una quinta e così via", ha detto. E ha ribadito così la sua posizione sulle dichiarazioni del presidente della Camera, Roberto Fico, che ieri si era invece espresso a favore dell'apertura dei porti alle navi delle Ong. La sua è "un'opinione personale", ha poi insistito Salvini (VIDEO). Mentre sulle elezioni europee del 2019 ha spiegato: "Saranno un referendum fra l'Europa delle élite, delle banche, della finanza, dell'immigrazione e del precariato, e l'Europa dei popoli e del lavoro".

Spadafora "parla a nome personale", tema diritti Lgbt "non in Contratto"

Il vicepremier ha anche colto l'occasione per ricordare che Vincenzo Spadafora "parla a nome personale" e il tema dei diritti Lgbt "non è nel Contratto di governo" (IL TEST). Questa la sua risposta sulla presa di posizione del sottosegretario con delega alle Pari opportinità che ieri, al Pride di Pompei, aveva detto che sul punto dei diritti "non si torna indietro". "Le opinioni personali sono benvenute ma il governo è un'altra cosa", ha ricordato oggi il vicepremier.

Lo storico raduno della Lega

Intanto, una serie di gazebo bianchi, uno per ogni regione italiana, delimita l'area in cui si stanno concentrando i sostenitori. Il palco è dominato dal colore blu e due slogan principali: 'Il buonsenso al governo' e 'Prima gli italiani'. Come ormai da alcuni anni, i leghisti arrivano da tutta Italia. I più giovani hanno passato la notte accanto al ‘sacro prato', in tenda o camper. Il segretario, al suo arrivo, ha voluto visitare proprio la serie di gazebo delle regioni italiane.

