Accordo Ue sui migranti, Salvini: "Aspettiamo i fatti"

“Non mi fido delle cose scritte, vediamo gli impegni concreti, vediamo che succede". Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a poche ore dal raggiungimento dell’accordo sul tema migranti nell’ambito del vertice Ue a Bruxelles (COSA PREVEDE), ha commentato quanto emerso dal Consiglio europeo. “C'è qualcosa di straordinario rispetto agli ultimi anni di sonnolenza. Si è discussa di una proposta italiana, richieste italiane, bisogni e problemi italiani. Fino all'ultimo vertice eravamo noi ad inseguire le richieste degli altri e dunque già il fatto di essere al centro della partita qualche risultato te la fa portare a casa”, ha sottolineato il titolare del Viminale, secondo cui "abbiamo portato a casa, per il momento, il 70% di quello che è stato richiesto. Abbiamo messo puntini sulle i e si è arrivati a dei risultati".

Salvini: principio base è protezione frontiere

Il vicepremier si è soffermato sull'intesa raggiunta al Consiglio europeo: "Il principio fondamentale è la protezione delle frontiere esterne. Non lasciare sola l'Italia, perché finora è sempre stato 'viva l'Europa viva l'Europa, ma poi paga l’Italia”, ha detto Salvini. "Vediamo che principi, che soldi e che uomini ci sono. Leggo che c'è un accordo di fondo, non solo su migrazione, ma anche su questioni economiche come le spese possibili e le infrastrutture", ha aggiunto. "L’unico modo di bloccare questo esodo è permettere ai migranti di aver futuro da loro, nelle loro città. Investimento vero in Africa e non a parole”. (LO SPECIALE MIGRANTI)

Salvini: "Navi Ong vedranno Italia solo in cartolina"

Salvini ha poi lanciato un nuovo segnale di chiusura alle imbarcazioni delle Ong, ribadendo il no all'accesso ai porti italiane per queste navi, con cui è entrato più volte in polemica nelle scorse settimane: le navi delle Ong, ha detto, "non vedranno più l'Italia se non in cartolina. Ora ci sono due navi davanti alla Libia di Proactiva Open Arms. Chiedo che oggi stesso pubblichino l'elenco dei finanziatori”, ha detto Salvini in un programma radiofonico. Loro e le altre Ong, ha concluso, "fanno politica, mi danno del razzista e del fascista ma come dicono i militari italiani e libici aiutano gli scafisti”.

Salvini: Macron accolga altri 9.000 migranti , poi parli

Infine, ancora un attacco al presidente francese Macron: "Lezioni da un signore che a Ventimiglia respinge decine di donne, bambini e invalidi, io non ne prendo", ha detto Salvini. "Prima di darci lezioni, dovrebbe accogliere altri novemila immigrati, finora ne ha presi 600. Fino a quel momento, non può aprire bocca".

Data ultima modifica 29 giugno 2018 ore 10:36