Boldrini contro hater sui social: "Continuerò a denunciarvi"

“Continuerò a denunciarli anche per tutti quelli che non hanno la forza e il coraggio di farlo”. E' quanto scrive su Facebook l'ex presidente della Camera Laura Boldrini in risposta agli insulti che a decine continuano ad arrivarle sul social network. La deputata di Liberi e uguali annuncia sul proprio profilo di essere pronta a continuare a combattere gli "odiatori seriali" e di avere in mente un modo per “renderli utili alla nostra società”.

Risarcimenti per finanziare progetti di educazione

L’ex presidente della Camera ha scritto che continuerà a denunciare tutte le persone che sui social network le scrivono insulti e minacce e che “gli eventuali risarcimenti che andranno a finanziare progetti di educazione civica digitale per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, per un uso consapevole e responsabile del web – scrive Boldrini- Come diceva il poeta, ‘dal letame nascono i fiori’”. Quello dell’educazione a un utilizzo consapevole del web è un tema caro alla deputata Leu, che già l’anno scorso era tra i firmatari di “Basta bufale”, un “appello per il diritto a una corretta informazione”. “Per contrastare fake news e discorsi d’odio è essenziale incrementare la collaborazione con le istituzioni e le testate giornalistiche, così come un maggiore investimento in risorse umane e tecnologie adeguate a fronteggiare il problema”, si legge nell’appello che individua poi nella scuola e nell’università i primi luoghi in cui far nascere una cultura imparare a “usare gli strumenti logici e informatici per distinguere tra fonti affidabili o meno”.