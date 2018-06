Chiuse le urne a Messina. La città siciliana, uno dei 14 capoluoghi di provincia chiamati al ballottaggio dopo il primo turno del 10 giugno, sceglie il nuovo sindaco tra Dino Bramanti e Cateno De Luca, entrambi candidati provenienti dall’area del centrodestra. L’affluenza alle urne, alle ore 19, è stata del 29,12% (LO SPECIALE COMUNALI).

Il voto

Gli aventi diritto al voto a Messina sono 196.911 e la votazione si svolge in 254 sezioni elettorali. L'affluenza al primo turno è stata del 64,98% con 128.008 elettori che si sono recati ai seggi. Poiché si tratta di un ballottaggio sarà eletto sindaco il candidato che otterrà più voti.

Così il primo turno

Dopo il primo turno è in vantaggio Placido Bramanti (sostenuto da Fi, Noi Con Salvini e FdI, dal movimento di Nello Musumeci e da altre liste civiche), che ha ottenuto il 28,22% dei voti. Cateno De Luca, deputato regionale Udc, sostenuto da sei liste, si è invece fermato al 19,84% dei consensi. Sarà quindi decisivo per il risultato finale il comportamento di voto degli elettori di Movimento 5 Stelle e Pd, i cui candidati al primo turno si sono fermati rispettivamente al 13,56% (Gaetano Sciacca) e al 18,27% (Antonio Saitta). Distanti gli altri due candidati, entrambi di liste civiche. Né il Movimento 5 stelle né il Pd hanno dato indicazioni di voto. E così ha fatto anche il sindaco uscente Renato Accorinti (appoggiato da tre liste di sinistra), che non è riuscito a bissare il mandato. Anche il 14,22% dei voti raggiunto al primo turno da Accorinti farà parte delle incognite che decideranno il risultato finale.

Il sindaco uscente

L’attuale sindaco Renato Accorinti aveva deciso di candidarsi per un secondo mandato. A sostenerlo tre liste civiche (“Cambiamo Messina dal basso”, “Renato Accorinti Sindaco” e “Percorso comune”) e diversi movimenti. Tra questi quello contro il ponte sullo Stretto, di cui il primo cittadino è da sempre un grande oppositore. Per cercare la riconferma a Palazzo Zanca, Accorinti aveva presentato un programma in 13 punti basato sulla “continuità” per poter proseguire quanto fatto nei cinque anni alla guida del comune siciliano.

Le elezioni del 2013

Anche nell’ultima tornata amministrativa del 2013 a Messina fu necessario il ballottaggio. Al primo turno votarono 141.611 cittadini, pari al 70,2% degli aventi diritto. Al ballottaggio l’affluenza si fermò al 45,81%, con 92.419 votanti. Il candidato del Pd Felice Calabrò sfiorò la vittoria al primo turno, arrivando a soli 59 voti dall’elezione, pari al 49,93% delle preferenze. Accorinti, che al primo turno aveva raccolto il 24,02% delle preferenze, ebbe la meglio al ballottaggio con il 52,67% sconfiggendo Calabrò e ottenendo la poltrona di sindaco. Nel 2013 il Movimento 5 stelle ottenne soltanto il 2,55% dei voti.