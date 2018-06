Contratto governo Lega-M5S, sei d'accordo o all'opposizione? Il test

Flat tax per imprese e famiglie, migranti irregolari da rimpatriare, ticket sanitari da ridurre al minimo, asili nido gratis solo alle famiglie italiane e reddito di cittadinanza: sono alcuni dei temi su si propone di intervenire l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte in base a quanto stabilito dai due partiti nel contratto "per il Governo del cambiamento" (SPECIALE ELEZIONI - CHI SONO I MINISTRI).

Siete entusiasti delle novità proposte, scettici o del tutto insofferenti? Potete scoprirlo con il test messo a punto da Sky TG24 e YouTrend. Bastano pochi clic e qualche minuto.

Come funziona il test

Rispondendo per ogni punto su quanto si è d'accordo e su quanto si pensia sia realizzabile la proposta, si scoprirà infatti il proprio orientamento. Due i profili estremi di riferimento. Da un lato gli "euforici", ovvero i più entusiasti sulle proposte di M5S e Lega, che garantirebbero ogni sostegno ai provvedimenti. Dall'altro gli "insofferenti": chi non sa se è peggio che il governo Conte riesca a mettere in atto il suo programma oppure che non ci riesca. Nel mezzo, come sempre, tante sfumature.

I temi

Le domande proposte riguardano 15 punti del contratto gialloverde: dall’introduzione della flat tax con due aliquote, al 15 e al 20%, per famiglie e imprese all’inserimento di un vincolo di mandato dei parlamentari per contrastare il trasformismo, dalla chiusura dei campi nomadi irregolari all’introduzione di un "reddito di cittadinanza". Dalla riduzione al minimo dei ticket sanitari a una riforma della legittima difesa, dai rimpatri per 500 mila stranieri irregolari presenti in Italia agli asili nido gratuiti solo per le famiglie italiane.