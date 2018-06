2 giugno, al via le celebrazioni. Conte: "Festa di tutti noi"

Il 2 giugno "è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti". Sono queste le prime parole del neo premier Giuseppe Conte, nella giornata dedicata alle celebrazioni per la festa della Repubblica. Tanti gli appuntamenti per questo 2 giugno, all’indomani del giuramento del nuovo governo di Lega e M5s (FOTO - CURIOSITÀ). Le celebrazioni sono cominciate con la deposizione di una corona sull’Altare della Patria al milite ignoto da parte di Sergio Mattarella. Poi la parata militare alla quale hanno assistito sia il presidente della Repubblica che il premier, oltre che esponenti del governo.

L'omaggio di Mattarella al milite ignoto

Ad aprire le celebrazioni è stato l’omaggio di Mattarella al milite ignoto. Sulle note della Canzone del Piave, a 100 anni dalla conclusione della Prima guerra mondiale, il presidente della Repubblica, accompagnato dalle massime autorità dello Stato, ha deposto la corona di fiori davanti alla tomba del milite, rimanendo alcuni istanti in raccoglimento al suono del 'Silenzio'. Il tradizionale passaggio delle frecce tricolori ha poi concluso la cerimonia.

Berlusconi, appello agli italiani: scendete in campo

Intanto, in occasione del 2 giugno, Silvio Berlusconi ha diffuso un messaggio in cui spiega: "Noi non possiamo che votare no alla fiducia a questo governo. L’Italia ha bisogno di ben altro". E poi rivolge un appello agli italiani: "Oggi l’alternativa che abbiamo davanti è o noi o loro. Per questo gli italiani per bene e di buona volontà devono scendere in campo".

La manifestazione del M5s

Ma oggi è anche il giorno della manifestazione del M5s, in piazza Bocca della Verità a Roma. L’evento, in un primo momento, era stato pensato come protesta contro il presidente della Repubblica, per l’impasse che si era creata sul nome di Paolo Savona al dicastero dell’Economia. Ma, dopo il raggiungimento dell’accordo di governo e l’insediamento a palazzo Chigi, questa sarà l’occasione per celebrare una grande festa per il nuovo esecutivo.