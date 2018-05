Governo, Cottarelli rimette il mandato a Mattarella: VIDEO

Carlo Cottarelli ha rimesso al presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’incarico di formare il governo. "Ho rimesso al presidente il mandato conferito, è stato per me un grande onore essere al servizio del Paese anche se per qualche giorno”, ha detto l’economista nella sala stampa del Quirinale. "Negli ultimi giorni è stata riaperta e si è concretizzata la possibilità di un governo politico. Non risulta più necessario formare un governo tecnico", ha aggiunto Cottarelli, confermando così l’avvicinarsi di una nuova intesta tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per un esecutivo giallo-verde. (LO SPECIALE)

“Soluzione migliore per il Paese”

“La formazione di un governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese, anche per l'incertezza che deriverebbe da nuove elezioni - ha aggiunto l’economista - Auguri di cuore al nuovo governo, che spero possa essere formato al più presto". Cottarelli ha anche ringraziato "le persone che si erano rese disponibili a far parte del mio governo e i dipendenti della Camera e delle altre organizzazioni dello Stato che mi hanno aiutato nella mia attività". E ai giornalisti dice: "Mi scuso con voi se sono stato così silenzioso negli ultimi giorni".

I ringraziamenti di Mattarella

A ringraziare Cottarelli, invece, è Sergio Mattarella, che gli aveva conferito l’incarico dopo la rinuncia di Conte dovuta al nodo Savona: "Il presidente della Repubblica ha ringraziato Carlo Cottarelli per il senso delle Istituzioni, la serietà e la costante attenzione all'interesse nazionale", ha fatto sapere Giovanni Grasso, portavoce del capo dello Stato.

