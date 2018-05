Governo, alle 12 Conte inizia le consultazioni alla Camera

Inizia alle 12 la prima fase della sfida di Giuseppe Conte, (CHI È) il giurista incaricato ieri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un governo giallo-verde, che alla Camera inizierà le consultazioni con i partiti politici per sondare la fattibilità dell’esecutivo basato sul contratto condiviso da Lega e M5s. Resta ancora qualche incertezza sui futuri ministri, specialmente sulla figura dell’82enne Paolo Savona all’Economia (CHI È), nome che susciterebbe qualche perplessità al Quirinale.

L’incarico a Conte

Conte comincia quindi a confrontarsi con i partiti dopo che ieri ha accettato, con riserva (COSA VUOL DIRE), l’incarico conferitogli dal capo dello Stato. “Sarò l’avvocato difensore del popolo italiano”, ha detto al termine dell’incontro con Mattarella, durato circa due ore (IL DISCORSO), assicurando che il programma nato dall’accordo tra Lega e M5s (IL TESTO) “sarà a fondamento dell’azione" dell’esecutivo. “Nei prossimi giorni tornerò dal presidente della Repubblica - ha spiegato - per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo per sottoporgli le proposte sui ministri”. (COSA SUCCEDE ORA)

Il nodo ministri

"Oggi comincia la Terza Repubblica", ha detto ieri Di Maio, ribadendo la volontà del Movimento 5 Stelle di guidare i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e di essere "il primo sostenitore di Salvini al Viminale" (TOTOMINISTRI). Ma sulla squadra di governo c’è ancora qualche incertezza, specialmente per quanto riguarda la figura di Paolo Savona all’Economia, una soluzione che non piacerebbe al Colle ma che Lega e M5s continuano a sostenere con forza: "Non mi risulta che ci siano veti su nessuno - ha detto Salvini - Se è una colpa aver detto che alcune scelte dell'Ue sono contro l'interesse nazionale quello è un merito". Più cauto, invece, Di Maio, che sulla questione ha dichiarato: "Savona è una persona valida che ci può dare una mano per realizzare anche a livello internazionale le nostre riforme. Ma i ministri li sceglie il Capo dello Stato di concerto con il presidente incaricato".

