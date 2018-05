Vicesegretario Lega Fontana: "Prossima settimana ci sarà un governo"

“La settimana prossima ci sarà un Governo”. Lo ha detto il vicesegretario della Lega e vicepresidente della Camera Lorenzo Fontana, ospitesu Sky TG24 de L’Intervista di Maria Latella. “Ridotte a zero le possibilità che Salvini molli Di Maio e torni con Berlusconi – ha detto Fontana - Il prossimo premier? Non conosco il nome della persona designata, presumo sia un uomo. Sarà un premier un po’ più spostato nell’area dei 5 Stelle, ma non essendo un esponente dei 5 Stelle avrà un certo equilibrio tra le due parti. Sarà una persona dal curriculum incontestabile in Italia e in Europa”.

“Berlusconi non tema questo governo”

“Ritengo che se Berlusconi dovesse fare un calcolo per sé e per il suo partito dovrebbe pensare a quante cose può fare la Lega dentro il Governo a tutela del centrodestra" ha detto ancora Fontana. "La Lega - ha aggiunto - vuol fare tante cose che abbiamo concordato precedentemente con lui. Mi auguro che possa vedere questo governo, se ci sarà, senza temere nulla. Questa alleanza deve rimanere. Sconsiglierei un ‘nazareno di opposizione’ visto che l’ultimo non ha portato bene”.

"Io premier? Forse tra diversi anni"

“Per la scelta del premier e per la definizione del contratto sono state ascoltate tante persone che non hanno preso parte al tavolo – ha spiegato Fontana a Maria Latella - Io premier? Vediamo fra diversi anni. Limiterebbe molto la mia vita privata alla quale tengo molto”. Che succede se premier e lista ministri non incontreranno favore di Mattarella? Torneremo a discutere con il presidente della Repubblica. È lui che dovrà dare mandato, senza il suo assenso si rischia di dover prendere ancora del tempo”.

“Alla Lega il ministero dell’Interno e dell’Agricoltura”

“Quanti ministeri avrà la Lega è ancora oggetto di trattativa ha detto il vicesegretario del Carroccio, Lorenzo Fontana - Avrà ministeri importanti e concreti per le battaglie che sta portando avanti in questi anni. Penso all’Interno e all’Agricoltura”. Questo programma di Governo è sostenibile? “Difficile dare una cifra precisa, non verrà a costare tutto e subito. Bisogna cambiare la politica europea degli ultimi anni, la politica rigorista ha fatto guadagnare solo la Germania. L’Italia è un grande Paese, diventato ancora più forte con l’uscita del Regno Unito dall’Ue. Ma è impossibile rilanciare l’economia senza allentare i cordoni della borsa”.

“Ci sentiamo scomodi”

“Siamo una novità importante e ci sentiamo scomodi. Speriamo di farci apprezzare con un governo che faccia gli interessi dei cittadini. È importante fare una legge sul conflitto d’interessi, a patto che non sia contro una persona o contro un’azienda perché quello è uno schema che non ci piace”. La Flat Tax è attuabile? “Serviranno più anni per farla, perché l’abbassamento delle aliquote deve essere progressivo. Noi dobbiamo cercare di far ripartire il Pil e anche i parametri miglioreranno”.

“Mi auguro che l’Italia blocchi le sanzioni alla Russia”

“Non siamo solitamente avversari né di Trump, né di Putin – ha detto Fontana rispondendo a una domanda sulle sanzioni imposte alla Russia - Possiamo essere la cerniera tra loro come lo fu Berlusconi a suo tempo. Trump e Putin sono amici allo stesso modo. Mi auguro che l’Italia blocchi le sanzioni alla Russia”.

