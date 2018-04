Nuovo governo, Salvini: “Mai con Pd, il M5s rispetti il voto”

"Io dialogo con tutti, ma l'unico punto fermo è che con il Pd non si può fare nulla”. Matteo Salvini, leader della Lega, ha chiuso ad una possibile apertura al Partito democratico nella formazione di un nuovo esecutivo, come auspicato dal ministro per lo Sviluppo economico Carlo Calenda, che in un’intervista a Repubblica ha lanciato l’idea di un governo “di transizione”. “A Calenda dico, mamma mia! Un governo con chi ha approvato la Fornero o vuole gli immigrati che cosa potrebbe fare?”, ha replicato Salvini.

Salvini a Di Maio: centrodestra danno? Rispetti voto

Il segretario della Lega, parlando dal villaggio post-terremoto di San Giuliano, prima tappa del suo tour elettorale in Molise in vista del voto per le Regionali, ha poi risposto duramente alle parole di Luigi Di Maio che, ieri al Vinitaly ha ammonito che “chi insiste con il centrodestra unito” rischia di fare danni al Paese. "Quello che Di Maio giudica un danno, il centrodestra unito, è quello che gli elettori hanno premiato col voto il 4 marzo: chiedo al MoVimento 5 stelle di avere rispetto per gli elettori”, ha replicato Salvini. "Come io dico che non esistono partiti pericolosi o elettori pericolosi chiedo che tutti gli altri facciano lo stesso", ha aggiunto.

Salvini: basta litigi noi siamo pronti

"Leggo di ammucchiate, di governo di tutti che a noi non va bene. Se tutti la smettessero di litigare e avessero il nostro senso di responsabilità si potrebbe partire”, ha detto Salvini. Poi ha parlato delle imminenti Regionali in Molise: “Ogni voto conta: noi pensiamo che da queste regionali possa venire un segnale nazionale di chiarezza e di cambiamento".

Il messaggio a Trump: rispettosi alleanze ma niente favori

Il leader della Lega si è infine soffermato sulla situazione legata alla Siria: “Noi siamo rispettosi delle alleanze, ma a chi ci chiede favori economici e geopolitici rispondiamo: 'no grazie’”, ha detto a chi gli chiedeva se un suo ipotetico futuro governo sarebbe disposto, come richiesto oggi da Trump, ad un impegno in Siria. “Quando si decide di usare i missili vorrei avere chiaro il perché".

