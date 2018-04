Di Maio a Salvini: chi insiste con centrodestra unito fa danno a Paese

Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono entrambi al Vinitaly ma tra i due non è previsto alcun incontro in questa sede. "Il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno" al Paese, ha detto il capo politico del M5s arrivando all'evento. "C'è qualcuno che in questo momento continua a ostinarsi su un'idea di centrodestra che, come si è visto anche dalle immagini del Quirinale, non esiste".

"Non c'è nessun incontro con Salvini. La questione del governo è molto seria e non si affronta al Vinitaly che è un evento importantissimo ma per un settore", ha poi ribadito Di Maio. "Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per capire gli obiettivi comuni tra il programma del M5S e quelli della Lega e del Pd. L'ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd, io voglio fare un appello al senso pratico a tutti, non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche".

Il leader della Lega Matteo Salvini, poco prima ha a sua volta detto: "Non c'è nessun incontro con Di Maio", e non c'è stato nessun contatto dopo il secondo giro di consultazioni. Ma proprio alla guida politica dei pentastellati il leghista ha detto che offrirebbe uno 'Sforzato', perché "si deve sforzare a fare qualcosa di più".

Salvini ha voluto anche sottolineare:"Io per il governo sono pronto". Spera che ci sia presto un governo guidato dalla Lega "per difendere il Made in Italy. Ma oggi non c'è spazio per le polemiche, porto solo un omaggio agli imprenditori che resistono''. ''Oggi incontro gli agricoltori e i viticoltori e sono qui a onorare una imprenditoria che dà lavoro - ha aggiunto Salvini - che fa grande il made in Italy nonostante i lacci imposti dall'Europa. In Europa non siamo secondi a nessuno''.

A Vinitaly partecipano quasi tutti i protagonisti della partita aperta per la formazione del governo: non solo i leader leghista e pentastellato, ma anche Giorgia Meloni e Maria Elisabetta Casellati, oltre che il reggente del Pd Maurizio Martina. La leader di Fi Giorgia Meloni, arrivata all’evento, spiega: "Per quanto un bicchiere di vino possa favorire il dialogo, il vino veritas, non credo sia il giorno per poter mettersi a parlare di questo". E sulla partita di governo Meloni sottolinea: "Crediamo che si debba riconoscere il voto popolare con una guida di governo che spetta alla coalizione di centrodestra. Speriamo che il M5S voglia darci una mano". "Non nego che con Berlusconi ci siano state delle incomprensioni in questi giorni per alcune sue frasi", ha poi precisato, "ma credo sia giusto mantenere gli impegni presi con i cittadini", mantenendo "l'unità della coalizione".

Non sono previsti incontri a Vinitaly, ma questa è l'occasione per contatti ravvicinati in vista dello scadere dell'ultimatum di Mattarella, dopo il secondo giro di consultazioni (COSA SONO) dei giorni scorsi. Sul futuro dell’esecutivo e sulle possibili alleanze si è espresso da Verona anche il reggente del Pd, Maurizio Martina: "Non posso anticipare le scelte del Presidente della Repubblica. Posso dire che noi seguiremo con grande attenzione quello che dirà e che questa situazione di grande incertezza generata dall'incapacità di centrodestra e M5s ci preoccupa". "Assistiamo in queste ore al disfacimento del centrodestra", ha spiegato, "serve che oggi ci dicano chiaramente se sono o non sono in grado di prendere una iniziativa. Questi balletti e ambiguità devono finire".

