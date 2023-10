Catania, gang di giovani terrorizzava dipendenti di una discoteca

L'indagine

Il branco creava finte risse per creare disordini, minacciando e picchiando barman e buttafuori per estorcere entrate e consumazioni gratuite, intimidendo i clienti e causando in una circostanza l'interruzione di una festa privata. È quanto emerso dall'operazione Dazio dei Carabinieri del Comando provinciale di Catania, che con il supporto dei reparti specializzati stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare emesse nei confronti di sei giovani e di un minorenne. I sette sono indagati a vario titolo per estorsione, lesioni personali commesse in più persone riunite con utilizzo di armi, violenza privata, il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. Le ordinanze dispongono cinque misure cautelari in carcere e una agli arresti domiciliari per i maggiorenni, e la custodia in un istituto penitenziario per il 15enne.