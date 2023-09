Incidente nel Ragusano, autobotte si ribalta: morta operaia Forestale

L'incidente è avvenuto nei pressi di Monterosso Almo, feriti altri sei operatori, una collega è stata portata in ospedale a Catania in gravi condizioni. “Alla sua famiglia e ai suoi colleghi va il mio personale cordoglio, quello del governo regionale e di tutta la comunità siciliana”, ha detto il presidente della Regione, Renato Schifani

Un'operaia della Forestale, 55enne di Giarratana, è morta e altri sei colleghi sono rimasti feriti a seguito del ribaltamento dell'autobotte sulla quale viaggiavano. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi di Monterosso Almo, nel Ragusano. Secondo le prime informazioni, le due donne erano impegnate nei servizi di spegnimento antincendio della Forestale con un contratto a termine. La vittima è morta sul colpo e una collega di lavoro è stata trasportata in elisoccorso nell'ospedale Cannizzaro di Catania in gravi condizioni.

L'incidente

L'incidente è avvenuto sulla strada statale 194. La donna era a bordo di un mezzo antincendio, una "mille litri" viene chiamato il tipo di autobotte, assieme ad altri sei colleghi della Forestale. Stavano rientrando da Monterosso dove avevano svolto una attività di spegnimento incendi assieme ai Vigili del fuoco. Per cause in via di accertamento il mezzo è finito fuoristrada e si è ribaltato schiacciando la cabina di guida. La donna è deceduta, mentre gli altri sei occupanti del mezzo sono feriti ma non corrono pericolo di vita e sono stati trasferiti negli ospedali di Modica e Ragusa. Sul posto con i vigili del fuoco sono giunti i carabinieri delle stazioni di Giarratana e Monterosso per i rilievi.