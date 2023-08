Notte di incendi in Sicilia, sei canadair in volo

Dopo le decine di incendi divampati ieri in Sicilia, in particolare nel Palermitano e nel Trapanese con la chiusura per alcune ore dell'aeroporto di Birgi e il soccorso via mare di alcuni bagnanti nella tonnara di Scopello, anche nel corso della notte protezione civile e vigili del fuoco sono stati impegnati su diversi fronti di fuoco alimentati da un forte vento di scirocco. All'alba sono ricominciati gli interventi di canadair ed elicotteri per contrastare gli oltre cinquanta incendi divampati in diverse località della Sicilia. In azione sei canadair e cinque elicotteri antincendio, fa sapere la Regione Siciliana, aggiungendo che "il presidente Renato Schifani è rimasto in contatto tutta la notte con il comandante del Corpo forestale Beppe Battaglia e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina".