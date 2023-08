Catania, scontro tra due auto: morti tre agenti della polizia penitenziaria

Sospese le celebrazioni del patrono di Mineo

I tre agenti in servizio nel carcere di Piazza Lanza a Catania, sposati e con figli, viaggiavano a bordo di una Peugeot 208 guidata da Tatoli che, per cause ancora da accertare, si è scontrata con una Lancia Delta che proveniva in direzione opposta. In segno di lutto il sindaco di Mineo, Giuseppe Mistretta, ha sospeso tutte le manifestazioni esterne legate ai festeggiamenti per il patrono. Cordoglio per la scomparsa degli agenti è stato espresso anche dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe.