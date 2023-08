Incidente a festa del patrono a Militello in Val di Catania: un morto

Tragedia a Militello in Val di Catania durante i festeggiamenti in onore del Santissimo Salvatore, patrono della cittadina. Un uomo ha perso la vita mentre sua moglie è rimasta ferita a causa dell'esplosione di tubo utilizzato per sparare coriandoli, il quale era stato posizionato all'uscita della chiesa nel centro del paese. La vittima aveva 65 anni, è stato colpito da parti metalliche del cannoncino, che era alimentato da un sistema ad aria compressa. La moglie, sua coetanea, sarebbe invece stata ferita al gomito ed è stata portata in ospedale. A seguito di questo incidente, le celebrazioni sono state interrotte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.