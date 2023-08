Trapani, rissa a colpi di trave tra giovani a San Vito Lo Capo. VIDEO

Cronaca

Liti condominiali, un italiano su 3 discute col vicino. Ecco i motivi

È Napoli la città più litigiosa tra le aree metropolitane (il 37% ha litigato almeno una volta), seguita da Roma (34%), Cagliari (33%) e Torino (31%). Le città in cui le relazioni risultano più armoniose sono Firenze, dove il 79% dichiara di non aver mai avuto liti condominiali, Milano (75%) e Verona (75%). È quanto emerge dalla nuova ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos

Sono più di 7 su 10 gli italiani che vivono in contesti abitativi che richiedono di relazionarsi con vicini di casa o con un’organizzazione condominiale e, si sa, la convivenza non è sempre semplice. Uno su tre, infatti, discute con il vicino di casa. Ecco quali sono i principali motivi e dove si litiga di più

Su questo tema Changes Unipol ha realizzato una nuova ricerca, elaborata da Ipsos, finalizzata ad analizzare qualità e quantità dei rapporti interpersonali tra condomini, grado di soddisfazione per l’operato dell’amministratore di condominio e, più in generale, rapporto con gli aspetti gestionali quali assemblee e spese condominiali