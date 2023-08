Migranti, naufragio al largo di Marettimo: recuperato un cadavere

A Lampedusa sono stati 10, a partire da mezzanotte, gli approdi sull'isola, per un totale di 390 persone. "Nella giornata odierna all'hotspot sono presenti circa 2.000 persone, per un trasferimento di un migliaio di persone", spiega ai microfoni di Sky TG24 Pierluigi De Ascentiis, dell'Area emergenze Croce Rossa Italiana Lampedusa

Il corpo di un uomo dall'apparente età di 30 anni, è stato recuperato infatti a 10 miglia a sud-ovest dell'isola e sta per essere trasferito a Trapani. Ieri sera 11 persone erano state soccorse dai mezzi della Guardia Costiera e trasferite a Marettimo, ma a bordo della barca, secondo le testimonianze, dovevano essere in 13. Alle ricerche del secondo disperso partecipano 3 motovedette e un elicottero della Guardia Costiera. I due dispersi, secondo quanto ha raccontato uno dei sopravvissuti, sarebbero spariti nelle onde a circa 9 miglia dalla costa. Il racconto dei superstiti, che si dichiarano algerini, è al vaglio dei carabinieri.

Barca affonda a Lampedusa

A Lampedusa, poi, un barchino di metallo, di 7 metri, è affondato nelle acque antistanti l'isola. La motovedetta G79 Barletta della Guardia di finanza ha tratto in salvo 45 migranti, fra cui 7 donne e un minore, originari di Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Liberia, Mali e Niger. Non vi sarebbero, stando alle dichiarazioni dei naufraghi che hanno pagato 2mila dinari tunisini per la traversata, dispersi, né morti. Il gruppo è stato fatto sbarcare presso molo Favarolo e i 45, dopo un triage sanitario che non ha evidenziato emergenze, sono in corso di trasferimento verso l'hotspot di contrada Imbriacola.

La situazione nell'hotspot

Sono 113, compresi i 45 naufraghi, i migranti arrivati nelle ultime ore proprio a Lampedusa. Salgono così a 10 a partire da mezzanotte gli approdi sulla maggiore delle isole Pelagie con un totale di 390 persone. "Nella giornata odierna all'hotspot sono presenti circa 2.000 persone, per un trasferimento di un migliaio di persone - spiega ai microfoni di Sky TG24 Pierluigi De Ascentiis, Area emergenze Croce Rossa Italiana Lampedusa -, con un arrivo dalla mezzanotte di 600 circa persone che sono sbarcate tutte al porto di Lampedusa, al molo Favarolo. Noi - spiega - le supportiamo nell'accoglierle e nel portarle al hub. Stiamo reggendo molto bene, il personale sta lavorando molto bene. Rispondiamo alle esigenze che si creano, sanitarie, di vitto, di qualsiasi genere insomma".