Figlio Riina chiede rinnovo carta d'identità, Corleone lo nega

"Nonostante abbia pagato il mio debito con la giustizia, nonostante mi sia allontanato da ogni logica delinquenziale e nonostante non abbia più nessun procedimento a carico, mi sento perseguitato, oppresso, tartassato e bersagliato per ogni cosa io faccia". Questo è lo sfogo di Giuseppe Salvatore Riina, detto Salvo, terzogenito di Totò Riina, affida al proprio legale di fiducia, l'avvocato Fabiana Gubitoso del Foro di L'Aquila. Ma cosa è accaduto? Giuseppe Salvatore Riina deve rinnovare il documento d'identità presso il Comune di Corleone, in provincia di Palermo, dove attualmente risiede ancora la madre e dove Salvo ha abitato in passato. In sostanza, come spiegato dal legale, il sindaco ha convocato un consiglio comunale "al fine di deliberare di 'sollecitare le autorità e la magistratura ad obbligare il Riina a lasciare la città poiché la sua presenza viene ritenuta inopportuna, sgradita e indesiderata". (LA MORTE DI TOTO' RIINA - LE STRAGI)