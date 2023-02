Mafia, colpo a clan Madonie: 13 misure cautelari a Palermo

Cronaca

I detenuti in regime di 'carcere duro' nel nostro Paese, al 31 ottobre 2022, erano 728, secondo gli ultimi dati aggiornati e disponibili del ministero della Giustizia. Un numero che, inevitabilmente, non tiene conto dell’arresto di Matteo Messina Denaro avvenuto il 16 gennaio 2023

Con il termine 41 bis si fa riferimento all’articolo previsto dall’ordinamento penitenziario italiano che prevede una forma di detenzione particolarmente rigorosa, cui sono destinati gli autori di reati in materia di criminalità organizzata, per impedire loro di rimanere in contatto con le associazioni di cui fanno parte