Incidente a Palermo, auto esce di strada: grave 74enne

Una donna di 74 anni è rimasta ferita in modo grave in un incidente in viale Leonardo da Vinci, a Palermo. La sua auto è finita nei pressi dei binari del tram all'altezza dei campi di calcio Ribolla.

I soccorsi

Per estrarre la donna è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. I sanitari del 118 l'hanno trasportato a Villa Sofia in codice rosso. I rilievi sono condotti dalla polizia municipale per accertare le responsabilità dell'incidente. Da stabilire se nell'impatto siano stati coinvolti altri mezzi poi fuggiti.